"Guidata dai sogni fin dall’infanzia"

Fin da piccola desiderava guidare gli autobus, proprio come lo zio che tanto di quel lavoro le parlava. E la vita, all’inizio non sempre facile, lì l’ha portata: a realizzare quello che, se forse si fosse laureata, sarebbe rimasto solo e per sempre un sogno. Katia Villa è autista presso l’azienda municipale trasporti della Spezia.

Com’è essere donna alla guida degli autobus?

"Amo il mio lavoro e non potrei concepirmi a fare qualcosa di diverso. Sono ormai 14 anni che sono alla guida dei bus di linea e devo dire che sono orgogliosa di quello che faccio. Tuttavia non è facile conciliare i turni con le esigenze di famiglia, con un figlio ancora da crescere e genitori anziani da accudire".

Qual è la difficoltà maggiore?

"Sicuramente gli orari delle turnazioni che per norma prevedono giustamente stacchi per motivi di sicurezza, e creano tempi spezzati e morti, lunghi da riempire se ci troviamo fuori casa ma nel contempo troppo corti per permetter di rientrare al domicilio. Quando si ha un figlio piccolo e non si può fruire del part time, può essere un problema da gestire con grande attenzione e una rigida organizzazione".

Com’è il rapporto con i colleghi uomini?

"Le donne autista sono circa 40 contro 250 uomini. Devo dire che in azienda non esiste alcuna differenza, non ci sentiamo discriminate e si respira un clima sereno, un sano spirito di corpo che ci aiuta a collaborare e a condividere esperienze e fatiche". Discriminazioni da parte degli utenti?

"E’ capitato raramente che alcuni ragazzini azzardassero qualche battuta ma con un po’ di pazienza si riesce a far finta di nulla. Di contro devo dire invece che mi è più volte capitato di ricevere commenti positivi da parte dei passeggeri che apprezzano la guida ’morbida’.

