Guida ubriaca e con la patente sospesa, non si ferma all'alt e viene denunciata

La Spezia, 25 gennaio 2024 – Non si ferma all'alt della polizia locale: guidava ubriaca e con la patente sospesa da oltre un anno. Ieri pomeriggio, una pattuglia di motociclisti della municipale, impegnata in controlli nel centro cittadino, ha notato sopraggiungere un’autovettura la cui conducente procedeva ad una velocità non adeguata e con condotta di guida irregolare. A quel punto ha impartito l’alt al veicolo, ma la conducente, poi identificata in una cittadina moldava da anni residente in Lunigiana, anzi che obbedire, ha accelerato tentando di sfuggire al controllo.

Raggiunta dopo un breve inseguimento dagli agenti, la signora è apparsa in evidente stato di ebbrezza alcolica e ha assunto un atteggiamento non collaborativo, rifiutando di sottoporsi all’alcol test nel vano tentativo di evitare la denuncia.

Per eludere provvedimenti definitivi sulla patente italiana, che però non aveva al seguito e non dichiarava di possedere, ha riferito agli agenti di essere titolare solo della patente di guida rilasciata dal suo Paese di origine, in corso di validità, che ha esibito ai pubblici ufficiali.

Gli operatori, nonostante ciò, hanno ritenuto dover approfondire, avviando così tutti gli accertamenti possibili per verificare l’effettiva posizione della donna rispetto alla normativa che regola la conduzione di veicoli da parte dei cittadini stranieri residenti da più di un anno in Italia.

È stato così accertato che la patente moldava non aveva più alcuna efficacia, essendo la donna residente in Italia da circa 10 anni, inoltre la straniera consapevole di questo limite, aveva conseguito una patente italiana, che però risultava sospesa dal 2022, dopo un provvedimento prefettizio per accertata guida in stato di ebbrezza a Massa Carrara.

A quel punto, sono state verbalizzate a carico della moldava una sfilza di violazioni, amministrative e penali, quali la guida in stato di ebbrezza accertata su base sintomatica, il non essersi fermata all’alt al posto di blocco, la guida pericolosa, la guida con patente italiana sospesa e con patente moldava non più valida sul territorio nazionale. A queste sanzioni pecuniarie, per un importo di svariate migliaia di euro, si è aggiunto il sequestro del veicolo e la revoca della patente di guida italiana.

In ultimo la donna, insistendo in un atteggiamento non collaborativo, ha aggiunto danno al danno: ha rimediato un’ulteriore denuncia per essersi rifiutata di eseguire l’alcol test ed un’ulteriore sanzione di oltre 1.000 euro per aver rifiutato di assumere la custodia del veicolo sequestrato.

Alla fine si è allontanata a piedi più o meno consapevole che non avrà più modo di guidare per diversi anni, e comunque potrà riprendere a farlo solo dopo aver conseguito una nuova patente italiana previa verifica del persistere dei requisiti psico-fisici sotto esame di commissione medica.

Marco Magi