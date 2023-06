Guida sicura a Migliarina Laboratori e infopoint per grandi e bambini

In occasione della festa di San Giovanni oggi e domani a Migliarina ci saranno stand e attività in piazza Enzo Fregosi organizzate dalla pubblica assistenza Croce Gialla con la collaborazione di associazione nazionale Vigili del Fuoco, Polizia stradale e Crescere Insieme Aps. Quest’anno la Croce Gialla propone per la seconda volta, dopo il successo ottenuto alla fiera di San Giuseppe, "Guida X Bene". L’evento è rivolto ai cittadini con l’obiettivo di aumentare i livelli di consapevolezza sui rischi legati agli incidenti stradali promuovendo stili di guida corretti e comportamenti responsabili per tutti gli utenti della strada. La Croce Gialla può contare su professionisti di alto livello, avendo aderito alla proposta di collaborazione altre istituzioni pubbliche e di volontariato locale che scenderanno in piazza con attività dedicate a bambini, famiglie e cittadini. Sia oggi che domani dalle 17 alle 22, in piazza Fregosi saranno presenti: l’associazione nazionale dei Vigili del Fuoco La Spezia con "Pompieropoli", percorso ludico didattico rivolto ai bambini da 4 a 12 anni che giocano a fare i Vigili del Fuoco con il contributo di Aps che proporrà laboratori educativi e creativi per bambini dai 3 ai 6 anni e dai 6 ai 13 anni. L’evento è svolto a titolo gratuito, patrocinato dal Comune della Spezia e da associazione nazionale Pubbliche Assistenze (Anpas). Per informazioni potete rivolgervi a Pubblica Assistenza Croce Gialla tramite i suoi canali Facebook, Instagram o contattando il numero 0187 022250 anche su Whatsapp.