Non ha più la patente da 12 anni e guida un’auto senza assicurazione, multe per 6mila euro

La Spezia, 17 marzo 2024 - Una pattuglia della polizia locale all’uscita della galleria Spallanzani fermava un’auto perché il conducente compiva una manovra irregolare. Certo gli agenti non potevano immaginare di avere imposto l’alt a una persona senza patente da 12 anni. E’ emerso infatti che sull’auto gravavano quattro provvedimenti di fermo fiscale per debiti di varia natura verso enti pubblici per molte migliaia di euro; il veicolo inoltre non era assicurato e viaggiava da diversi anni senza revisione. In aggiunta, mai il nuovo proprietario aveva richiesto l’aggiornamento dei documenti di circolazione, col chiaro scopo, viste tutte le irregolarità, di far sì che dalla targa non si potesse risalire a lui come soggetto responsabile della circolazione.

Per quanto riguarda la persona, gli agenti accertavano che nel 2012, causa plurime violazioni alle norme del codice della strada, il punteggio della sua patente di guida era stato azzerato e avrebbe dovuto sottoporsi a nuovi esami teorici e pratici per poter continuare a guidare. Lui, però, non si era presentato alle convocazioni e fermato dalla polizia stradale era scattata a suo carico la revoca definitiva della patente. La polizia locale ha disposto il fermo amministrativo dell’auto e verbalizzato tutta la sfilza di violazioni per un ammontare di oltre 6.000 euro. La carta di circolazione dell’auto è stata ritirata definitivamente.