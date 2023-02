Al volante col telefono cellulare: tre multe in mezz’ora di controlli

La Spezia, 25 febbraio 2023 – Le distrazioni alla guida dovute all’utilizzo del telefono cellulare senza auricolari o bluetooth, con qualcuno che scrive addirittura i messaggi mente è al volante, sono la causa principale degli incidenti stradali in città. Non a caso, per i telefonini le sanzioni elevate dalla polizia locale sono passate dalle 190 del 2021, alle 490 dello scorso anno: più del doppio. E il trend di questi primi due mesi dell’anno risulterebbe addirittura superiore. La polizia locale continua ad affiancare i metodi tradizionali di controllo, sia dinamici che con postazioni di blocco, ai nuovi metodi tecnologici come l’ xtreme targa system , l’apparato mobile che può essere trasferito su ogni veicolo di servizio, costantemente collegato con le banche dati del Dipartimento trasporti terrestri ed in grado di esaminare ininterrottamente flussi veicolari di rilevante portata, nell’ordine di centinaia di veicoli in poche ore.

Proprio attraverso i controlli tradizionali degli agenti della polizia locale, l’altro pomeriggio si è avuta un’ulteriore testimonianza di quale sia la regola del codice della strada meno rispettata dagli automobilisti spezzini.

I controlli, sono stati mirati proprio verso coloro che facevano uso del telefono cellulare durante la guida, causa frequente di incidenti stradali per la distrazione che comporta; tre automobilisti nel giro di mezz’ora sono stati sorpresi ad usare il telefono con allontanamento delle mani dal volante e multati con una sanzione da 165 a 661 euro, oltre alla decurtazione di 5 punti dalla patente.

L’importo della sanzione per tale comportamento, che ha una grave incidenza negativa per la sicurezza stradale, è stato recentemente inasprito ed è stata anche prevista la sospensione della patente di guida da uno a tre mesi nel caso in cui alla prima violazione ne segua un’altra nel giro di due anni. L’invito ad usare auricolari e bluetooth è quindi più che mai attuale.

Massimo Benedetti