Guida a 17 anni auto di grossa cilindrata con revisione scaduta

Una pattuglia della polizia locale in servizio nel centro storico, l’altro pomeriggio ha notato una potente auto sportiva che procedeva con andatura incerta ed irregolare: veniva imposto l’alt al conducente, un 17enne con la patente per motocicli leggeri e di recente permesso per la così detta “guida accompagnata”, con a fianco la madre in qualità di accompagnatore. L’auto, però, di proprietà di una parente, era decisamente fuori dalla sua portata poiché 2.000 di cilindrata e con una potenza pari a 110 KW, molto al di sopra del limite di 70 KW previsto dal codice della strada per esercitarsi alla guida. Inoltre, sulla parte posteriore non era stata apposta la sigla “GA”, che sta per guida accompagnata, obbligatoria come avviso verso gli altri utenti dell’inesperienza del conducente; infine, l’auto risultava circolare con la revisione scaduta. Alla madre sono state quindi contestate sanzioni pecuniarie per un totale di circa 500 euro ma, soprattutto, gli agenti hanno proceduto al ritiro immediato del permesso di guida che sarà revocato ed il minore, se vorrà esercitarsi, dovrà ora attendere di compiere i 18 anni.