Guerra dell’area portuale L’accesso è consentito solo a un tipo di barca

Il tribunale amministrativo regionale ha accolto parzialmente la domanda cautelare presentata dalla Cooperativa Barcaioli di Porto Venere, nell’ambito del ricorso contro l’ordinanza comunale che dallo scorso marzo ha modificato la disciplina dello specchio acqueo di Porto Venere. I giudici del Tar, nel fissare al prossimo 17 gennaio la trattazione di merito del ricorso, hanno deciso di accogliere parte delle richieste presentate dagli avvocati Piera Sommovigo, Laura Sommaruga e Federico Ianeselli, sospendendo gli atti impugnati limitatamente alla imbarcazione ‘Macaia’ "o ad altra di identiche dimensioni", che dunque potrà continuare almeno per ora a ormeggiare nel lato di levante del molo Doria. Una decisione presa nel tentativo di contemperare le esigenze legate all’attività della cooperativa con quelle portate avanti dal Comune con il nuovo regolamento, adottato dagli uffici il 17 marzo scorso.

Nel mirino dei barcaioli, è finita l’ordinanza numero 2, giudicata troppo penalizzante per l’attività marittima svolta dalla coop nata nel 2004 per riunire le esperienze dei barcaioli di Porto Venere presenti sul territorio da oltre cinquanta anni, e che si occupa dei collegamenti da e per l’Isola Palmaria, di gite turistiche e di noleggio imbarcazioni con conducente. L’affondo giudiziario dei barcaioli è mirato all’annullamento del regolamento nella parte in cui viene previsto il divieto di ormeggiare e sostare con imbarcazioni superiori ai 10 metri nel lato di levante del Molo Doria (l’imbarcazione Macaia, utilizzata per il trasporto di linea dei passeggeri all’isola Palmaria, supera il limite di appena 91 centimetri), e nella parte in cui viene destinata Calata Doria alle unità navali "asservite in via esclusiva alle attività commerciali presenti sull’Isola Palmaria, per effettuare il trasporto di passeggeri e merci da e per le attività commerciali".

I giudici, nell’ordinanza, hanno evidenziato che "le esigenze cautelari esposte dalla ricorrente ben possono essere soddisfatte, senza che le contrapposte esigenze di interesse pubblico siano vulnerate, mediante la sospensione parziale degli atti impugnati limitatamente alla imbarcazione Macaia o altra di identiche dimensioni". Si tratta del primo dei due ricorsi presentati dai barcaioli di Porto Venere: un’altra istanza è stata infatti presentata al presidente della Repubblica per il tramite del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, sotto forma di ricorso straordinario: anche in questo caso, viene chiesto l’annullamento di un’ordinanza precedente a quella di marzo, vergata il 30 dicembre dello scorso anno, nella quale il Comune aveva introdotto le prime modifiche all’utilizzo del porto.