Guardia nazionale in campo per la sicurezza del territorio

Il Comune della Spezia ha sottoscritto un accordo con la Guardia nazionale soccorritori della Protezione civile per rafforzare la capacità di risposta alle emergenze e la sicurezza del territorio. L’accordo prevede che la Guardia nazionale soccorritori, che ha trenta iscritti di cui dieci operativi e provvisti di brevetti specifici per interventi in caso di calamità (con la loro esperienza e professionalità certificata dagli attestati di idoneità conseguiti con la Regione Liguria) supporterà il Comune in diverse attività tra cui la prevenzione e gestione delle emergenze come alluvioni, terremoti e altri eventi calamitosi.

Inoltre parteciperà alle operazioni di soccorso e assistenza alla popolazione in caso di emergenza, fornendo supporto logistico, sanitario e di primo intervento, quindi la promozione della cultura di protezione civile attraverso iniziative di sensibilizzazione e informazione alla popolazione.

"Siamo orgogliosi di poter collaborare con il Comune della Spezia – hanno dichiarato il presidente della Guardia nazionale soccorritori della Spezia, Domenico Contessa, e il vice presidente Michele Pagliaro – Questo accordo rappresenta un importante passo avanti nella direzione di una sempre maggiore sicurezza per i nostri cittadini".

Per iscriversi contattare Contessa al 370 3608081.