Gruppo familiare di 42 persone "Dalla Siria per una nuova vita"

In quarantadue, uniti dal legame del sangue e dalla speranza di una vita migliore da assicurare alla più piccola di loro, Nadì, una creatura di 4 mesi, concepita durante la migrazione dalla Siria. Così il più grande gruppo familiare sbarcato dalla Geo Barents: genitori, figli, nipoti e pronipoti. Avevano lasciato il loro paese, Surì, 16 mesi fa, in fuga dalla guerra e dalla miseria. Avevano raggiunto la Libia in aereo. E là sono rimasti fino ad otto giorni fa quando, ragranellati un po’ di soldi con lavori nei campi, si è materializzata la possibilità della traversata del Canale di Sicilia su un barcone. Quello poi intercettato dalla Geo Barents, col suo carico di 300 migranti.

Già da bordo era stata veicolata alla Prefettura la segnalazione della presenza del grande gruppo familiare e il desiderio che attraversava lo stesso: stare insieme. E ciò è accaduto nell’ambito della gestione dei flussi sbarcati dalla nave di Medici Senza Frontiere con la priorità data alla cura delle persone più fragili e all’obiettivo di mantenere unite le famiglie. E così tutti i 42 membri dello stesso nucleo, dal più anziano di circa 60 anni alla piccola Nadì di 4 mesi sono stati insieme a Speziaexpò, riposando sulle brande, in attesa della ricollocazione.

"L’obiettivo è quello di mantenere unito il gruppo anche in futuro" spiegano i volontari del comitato regionale della Croce Rossa impegnati nel particolare servizio denominato Restoring Family Links che, operativo su scala mondiale, è finalizzato proprio a favorire i collegamenti tra i componenti di uno stesso nucleo familiare nello spostamento migratorio con i familiari rimasti nel luogo delle radici e coloro che invece già sono migrati da esso e hanno raggiunto la meta ambita. Quanto al gruppo di Surì non ci sono prospettive di ricongiungimento traguardate. Ma una speranza, che si fa appello: poter restare tutti insieme in Italia, trovare una sistemazione in un unico contesto territoriale, possibilmente rurale, come quello di provenienza dove però la terra ormai non dava più frutti, a causa della siccità. Non sarà facile. Ma la Croce Rossa si adopererà. Per ora alla Spezia, in casi diversi da quello del gruppo siriano, ha istruito il percorso di sette pratiche di ricongiungimento familiare e fatto da sponda telefonica per i contatti tra i migranti e i familiari rimasti nel luogo di origine. E’ accaduto per coloro, per altro pochi, una ventina, che non disponevano di telefoni cellulari. Chi lo aveva ha potuto effettuare le chiamata attraverso la rete wifi approntata a Speziexpò nell’ambito dell’infrastrutturazione finalizzata alla prima accoglienza.

Corrado Ricci