Grossi Trio. Note live al Terminus

Un trio d’eccezione per l’appuntamento live del Terminus Cafè. Al lounge bar di via Paleocapa, domani sera alle 21, si esibirà il Mauro Grossi Trio, che presenterà il progetto ‘Generazioni’: un programma di composizioni originali di Mauro Grossi dagli ’80 ad oggi, insieme a nuovi brani inediti. Un concerto che celebra le possibili forme di una solida coerenza artistica. Il trio è composto da Mauro Grossi al pianoforte, Guido Zorn al contrabbasso e Michele Vannucci alla batteria. Un contributo al ‘tempio sacro’ del classico trio pianistico. Tre musicisti con un grande e variegato bagaglio di esperienze artistiche. Il livornese Mauro Grossi (diplomato Jazz al Puccini della Spezia), pianista, leader ideatore di innumerevoli progetti, musicista completo, con una carriera iniziata nel 1975 ricca di importanti e ambiziose imprese artistiche, da pianista e anche direttore d’orchestra, compositore e arrangiatore, fin dagli anni 1980. Si è esibito con importanti musicisti tra i quali: Gilad Atzmon, Chet Baker e Kenny Wheeler, e collaborato con Paolo Fresu, Flavio Boltro, Enrico Rava e altri. Poi Michele Vannucci, batterista di grande raffinatezza, versatilità e inventiva, diplomato in percussioni, in composizione e arrangiamento jazz ai Conservatori della Spezia e di Livorno, ha iniziato sin da giovanissimo l’attività concertistica, collaborando con noti musicisti della sfera jazz nazionale e internazionale, tra i quali Stefano Bollani. Ed infine Guido Zorn, apprezzato e innovativo contrabbassista, che ha studiato anche chitarra classica e il basso elettrico, partecipando inoltre a numerosi festival internazionali. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare lo 0187 713210.

m. magi