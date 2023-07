'Groppo e gli Spaventapasseri' ancora tra tradizione e enogastronomia

Groppo, 17 luglio 2023 – Non di domenica, ma di sabato. Un successo, forse ancor più netto, con il cambio di giorno per 'Groppo e gli Spaventapasseri', bellissima festa giunta alla nona edizione di scena nel piccolo paesino nel Comune di Sesta Godano. Un borgo medievale Groppo che, ancora una volta, si è animato grazie all'organizzazione della pro loco Sesta Godano e frazioni, del Circolo Anspi San Siro e dell'intera comunità.

Con la consueta sacca portabicchiere bordeaux un bellissimo tour enogastronomico nei sapori della Val di Vara e non solo, degustando ottimo vino, accompagnato dalle delizie del palato, dall'antipasto al dolce, partendo dalla focaccia e, passando per i formaggi freschi e stagionati, l'insalata di farro, l'insalata di fagioli e cipolle, le lasagne al pesto al forno, la ricotta col miele, la mortadella nostrale, la torta di riso, il ciambellone bicolore e la crema, si chiude con l'anguria. Naturalmente, dopo aver attraversato, in lungo e in largo, il bellissimo borgo costellato di spaventapasseri di ogni foggia, accompagnati alle fisarmoniche di due ragazzi, pronti a proporre canti tipici, coinvolgendo persone di tutte le età.

Tantissimi visitatori con la festa iniziata nel pieno pomeriggio e decollata poi via via, esplodendo nelle ore più fresche e terminando alle 23, garantendo a tutti, per evitare inquinamento (anche acustico) il servizio navetta gratuito per inerpicarsi fino al gradevole paese, ben curato e pronto a rinnovarsi nella pavimentazione, grazie al finanziamento di un doppio bando.

Tra i tanti, pure alcune autorità: innanzitutto il sindaco di casa (di Sesta Godano), Marco Traversone, poi l'onorevole Maria Grazia Frijia, il consigliere regionale Daniela Menini, il direttore di Confcommercio La Spezia Roberto Martini, Gianfranco Colei di Confcommercio Val di Vara e Alessandro Ferrante, presidente dell'associazione Tuttifrutti. Il tutto, con la regia del sempre dinamico Giorgio Antognoli, con tanto di maglietta dedicata alla festa, così come tutte le donne e gli uomini all'interno delle curate cantine.

Non è un carnevale estivo 'Groppo e gli Spaventapasseri' e non è nemmeno una sagra, per un progetto che eleva gli spaventapasseri da guardiani dei coltivi a difesa delle tradizioni, dei prodotti agricoli, e del senso dell'appartenenza ad uno stupendo territorio. Per questo è pronto a vivere il suo decimo compleanno, nel 2024, con grandi aspettative.