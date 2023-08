"Grazie per le cure a Giancarlo a La Spezia: l'omaggio della famiglia Raschi-Ferrari"

"Grazie aI dottori Andrea Derchi, Cosimo Feleppa e Prospero Magistrelli, per la professionalità e la sensibilità mostrata nei confronti del paziente e dei suoi famigliari; un senso di umanità, per noi prova di solidarietà e segno di partecipazione quieta al dolore della nostra famiglia". Così il nipote del recentemente scomparso Giancarlo, Umberto Raschi (ex consigliere comunale di Sarzana in quota Italia Viva) ha deciso di rivolgere a nome di tutta la famiglia Raschi-Ferrari un sincero ringraziamento al personale medico e sanitario dei reparti di rianimazione e chirurgia generale del Sant’Andrea per l’assistenza e le cure prestate al loro caro che, proprio nel nosocomio spezzino, ha trascorso i suoi ultimi momenti di vita.