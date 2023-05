"Grazie per l’aiuto nella pandemia": Croce Rossa premia Marina Acconci

Una medaglia in segno di ringraziamento per i gesti di solidarietà di cui si è resa protagonista a inizio pandemia nei confronti della Croce rossa della Spezia, quando i dispositivi di protezione individuale erano praticamente introvabili e il numero di soccorsi in ambulanza per sintomi da Covid-19 aumentava costantemente. Protagonista l’imprenditrice Marina Acconci, alla guida di San Mauro, società che ha realizzato l’outlet di Brugnato, cui è stata consegnata la benemerenza ‘Il tempo della gentilezza’. Già dai primi mesi della pandemia la Acconci investì personalmente per stare vicino all’associazione e ai suoi soccorritori, acquistando migliaia di mascherine, tute integrali, occhiali protettivi e altri dispositivi per portare avanti il servizio di emergenza. "Ora che possiamo guardarci indietro e riflettere su quei momenti, non dobbiamo dimenticare l’importanza di gesti di vicinanza alla Croce Rossa come quello di Marina Acconci – commenta il presidente Cri Luigi De Angelis –. Fin da subito si è impegnata per aiutarci e, tra 2020 e 2021, ci ha messo a disposizione un totale di 3000 mascherine chirurgiche, 1300 visiere protettive, 1.000 mascherine Ffp2, 600 tute protettive e 240 occhiali protettivi.

Materiale che non è stato usato soltanto dai nostri soccorritori, ma che in parte abbiamo distribuito anche al 118, al personale sanitario del pronto soccorso e dei reparti di Medicina d’urgenza e Rianimazione". Assieme a Davide Besana e Maurizio Moglia, Acconci aveva lanciato una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe che raccolse più di 14 mila euro a sostegno della Cri. "La consegna di questa medaglia di benemerenza è per noi un gesto di alto valore simbolico, rivolto a persone che hanno dimostrato un grande senso di umanità e di vicinanza alla Croce rossa".