"Grazie ai sanitari a nome di Luca"

Era stato colpito tre anni fa da una gravissima forma di ictus. Di Milano ma da qualche tempo residente nella nostra provincia si è di nuovo sentito male il 23 luglio scorso per una inefzione gravissima. Ora a distanza di un paio di settimane e lo scampato pericolo, la madre di Luca che si trova a Spezia per accudire il figlio, ringrazia tutto il personale sanitario del pronto soccorso di Sarzana, dell’Urologia e della Rianimazione per il tempestivo e professionale intervento che ha salvato il figlio e scrive – "Leggo di informazioni molto negative sulla sanità locale. In questo caso devo dare nota di tempestività e merito al pronto soccorso di Sarzana, agli urologi Donelli e Camilli, all’Urologia di Sarzana per l’umanità e la gentilezza ricevuta in una situazione di pericolo di vita, al dottore Berti della Rianimazione di Spezia e a tutti gli infermieri".