"Grazie a chi mi ha aiutato in quella ricerca"

Accoglienza, gentilezza, competenza, professionalità e rapidità. Cinque virtù che contraddistiguono il modus operandi di cinque donne impiegate alla Camera di Commercio della Spezia. È grazie infatti ad Andreina Traversoni e ai i suoi modi accoglienti e cortesi alla reception, a Cinzia Toracca, a Elisabetta Ravecca e a Rossana Bertolla con la loro efficienza e solerzia; è grazie infine a Roberta Turco e alla sua competenza, che un piccolo imprenditore spezzino e nostro lettore, Attilio Perino, ha potuto conoscere l’arco temporale dell’attività di autorimessa del nonno paterno, oltre a trovare una dirimente risposta a un piccolo cruccio relativo alla denominazione della sua ditta. E il tutto, in tempi brevi. A questa squadra tutta femminile sono stati sufficienti infatti cinque giorni lavorativi per rintracciare, nell’archivio, la documentazione relativa alla ’Autorimessa Stazione’ che nel lontano dicembre del 1927 apriva i battenti in piazzetta Ancona, al numero 6; proprio lì dove oggi, non più sotto al grande platano, c’è un’area parcheggio.

Una manciata di giorni per attraversare la burocrazia di quasi un secolo fa in cui ben 70000 imprese sono state aperte alla Spezia. Per capire meglio, il numero di registrazione di Attilio Perino alla Camera di commercio è infatti 77998, mentre quello del nonno è 7030. Cifre e un lavoro solerte che hanno fatto riflettere il nostro lettore e lo hanno lasciato piacevolmente colpito; tanto da spingerlo a ringraziare pubblicamente il personale: "Desideravo sapere – spiega Perino – il momento d’inizio dell’attività di mio nonno perché io sono l’ultimo, della mia famiglia, a occuparsi di automobili. Le impiegate sono state davvero brave e veloci nella ricerca in archivio, dimostrando davvero il valore del servizio al cittadino. E poi – sorride – sfido io qualsiasi altra Camera di commercio a trovare, in così breve tempo, documenti di cento anni prima!"

Alma Martina Poggi