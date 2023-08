Graziati dal meteo Il temporale ristora i grappoli ’bruciati’ Via con la vendemmia

Gli ultimi due giorni sono stati di allerta e di autentica paura. Le incognite del tempo sono però alla base del successo di un produttore di vino, così come degli agricoltori che rischiano di vedere vanificata una raccolta oppure una vendemmia per un capriccio del clima in un momento sbagliato della stagione. Una grandinata o una tempesta di vento a fine agosto possono infatti mettere in ginocchio il lavoro e l’attesa della raccolta mentre un temporale seppur pesante in fondo può anche avere i suoi aspetti positivi.

Dai vigneti delle Colline del Sole, alla piana di Luni fino alle terrazze che si affacciano sul mare delle Cinqueterre l’estate è stata ’tosta’ e un ventata di fresco e pioggia si è rivelata un sollievo. "Fosse arrivata 15 giorni fa – spiega Samuele Hyedi Bonanini, produttore e membro del presidio dello Sciacchetrà 5 Terre – forse sarebbe stato meglio però l’importante è che non abbia causato grossi danni. In alcune zone il vento ha provocato disagi ma complessivamente possiamo dire che l’abbiamo scampata. Chiaramente le previsioni ci hanno messo in forte preoccupazione ma questo fa parte del nostro mondo, costantemente in bilico e dipendente dalle bizze del clima". Quindi, come saranno i vigneti dopo le forti precipitazioni? "Posso dire personalmente – prosegue – che la botta di calore di agosto mi ha letteralmente bruciato i grappoli esposti maggiormente al sole, quindi l’acqua e la temperatura in diminuzione ha fatto bene non soltanto all’uva ma anche a noi che viviamo ogni giorno nella vigna". Pronti per la vendemmia? "Ancora 3 o 4 giorni – conclude Bonanini – giusto per ridare vigoria alla vigna e poi si inizia anche se l’uva per lo Sciacchetrà è già stata staccata. Tra una settimana partirà anche la Cantina sociale prima con lo Sciacchetrà e poi dopo con le altre uve. La quantità è buona e anche la resa secondo me sarà superiore allo scorso anno".

Pronti al rito della vendemmia anche nei Colli di Luni, decisamente in anticipo rispetto al passato ma in linea con le ultime stagioni. "Se pensiamo agli anni passati – ricorda Fabio Lambruschi – siamo in anticipo di un mese. Ai vecchi tempi si vendemmiava tra la fine di settembre e la prima parte di ottobre mentre adesso già a fine agosto si può tagliare l’uva nelle zone maggiormente esposte al sole e poi concedersi alla metà di settembre alle altre parti del territorio". Ma su quali previsioni sono orientati i coltivatori? "Come si dice in questi casi – prosegue – non bisogna mai sbilanciarsi troppo ma l’impressione è positiva e alla fine credo che qualche litro in più ne uscirà di sicuro. Non a livelli stratosferici ma sono convinto che i produttori che hanno curato la vigna con la solita professionalità ricaveranno la quantità degli anni passati. Il maltempo degli ultimi giorni ci ha spaventato ma credo abbia fatto anche bene, rinvigorendo la vigna anche se ormai il prodotto è pronto. Di sicuro non l’ha danneggiata". La vendemmia non è l’atto finale ma l’inizio del lavoro. A quando l’appuntamento con il vino nuovo? "Il taglio – conclude Fabio Lambruschi – è soltanto la prima parte dell’opera poi bisogna lavorare in cantina, aspettare la fermentazione e poi imbottigliare. Diciamo che questa vendemmia sarà sulla tavola tra febbraio e marzo. Sperando, come tradizione, che sia l’annata migliore di sempre. Anche se il prodotto della nostra zona è ormai diventato una garanzia".

Massimo Merluzzi