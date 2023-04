Grave centauro per uno schianto Scontro all’incrocio fra auto e moto

L’incrocio fra viale Italia e via Prosperi, nei pressi del Parco della Maggiolina, è stato ieripomeriggio teatro di un brutto incidente stradale. Per una mancata precedenza - sulla cui attribubilità indagano gli operatori della Polizia Municipale - sono venuti in collisione un’auto e una moto di grossa cilidrata. Sulla prima, una Cinquecento di nuova generazione, c’era una famiglia: padre, madre e figlioletto di 7 anni. In sella alla moto, invece, un uomo di 32 anni. E’ stato quest’ultimo a riportare le ferite più gravi. Si tratta di ferite multiple, di cui una particolamente grave la bacino. Quattro i mezzi di soccorsoùi confluiti per le prime cure ai feriti e per effettuare i loro trasferimenti all’ospedale Sant’Andrea. Vista la dinamica dell’incidente la centrale operativa del 118 ha disposto il soccorso al massimo livello dell’emergenza, con codice rosso. Dai primi accertamenti eseguiti al pronto soccorso del Sant’Andrea le condizioni dei componenti della famiglia sono risultate buone. "Non destano particolari preoccupazioni", il report rassicurante filtrato dall’azienda sanitaria.

Per il motociclista si è invece reso necessario il ricovero nel reparto di Rianimazione. Il ferito è stato stabilizzato sol posto. Era molto dolorante e agitato. Da stabilire, come detto, le responsabilità dell’incidente da attribuire comunque ad una mancata precedenza. Sul posto, per la bonifiche dell’asfalto cosparso di benzina, sono intervenuti i vigili del fuoco e successivamente un operatore privato.