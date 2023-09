"Grave carenza di personale Ata a La Spezia: servono assunzioni. E subito"

Due le criticità all’orizzonte dell’anno scolastico: la carenza dell’organico docente (insieme al precariato) e la mancanza di sufficiente personale Ata (amministrativo, tecnico e ausiliario). In tal senso idee e proposte arrivano da Laura Scotti, segretaria generale Flc-Cgil Spezia che vede come risolutivo solto un intervento strutturale per implementare numeri e assunzioni a tempo indeterminato in tutto il comparto scuola: "L’aspetto più triste è che anche quest’anno cominciamo con le stesse criticità degli anni passati. Continua a esserci un gran numero di precari in cattedra (solo in Liguria più di 1800), che non riescono così a garantire la continuità agli studenti. Ma il problema maggiore quest’anno è legato al personale Ata. Segreterie scolastiche oberate di lavoro e sottodimensionate nell’organico, con pochissime immissioni. Nella nostra provincia quest’anno le assunzioni in ruolo sono state solo 26. Il ministero calcola la quantità di collaboratori sulla base del numero di alunni, senza tener conto delle scuole organizzate su più plessi. Penso per esempio a Follo, la Val di Vara ma anche alla 2 Giugno. Teniamoci stretti questi lavoratori della scuola, ai quali è affidata pulizia degli ambienti ma anche la sorveglianza degli allievi".

A.M.P.