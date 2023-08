Grandi ospiti per il ’Gioia Festival’ "Arcola gioiello della Val di Magra"

Un grande contenitore culturale che esprimerà la gioia di un territorio. Si terrà l’8 e il 9 settembre la prima edizione di "Gioia festival – I gioielli di Arcola" nei luoghi più suggestivi del territorio: Trebiano e il centro storico. "Il festival della gioia – ha spiegato la sindaca Monica Paganini – si chiama così perché si definisce gioia l’oggetto prezioso come Arcola, gioiello della Val di Magra e gioia come stato d’animo. Entrambe le definizioni sintetizzano quello che vogliamo dare".

Venerdì 8 settembre alle 15 nella Mondoteca di via Valentini un laboratorio per i bambini e dalle 15 alle 17 i "Pomeriggi dell’arte": incontro con le opere di Walter Tacchini al Museo Crastan di Romito; la visita al borgo di Trebiano e alla Pieve di San Michele Arcangelo. In piazza della Chiesa a Trebiano alle 17,30 l’inizio degli incontri con gli autori, con prima ospite Rubina Rovini chef di successo, ex concorrente di MasterChef e autrice del romanzo "L’ingrediente segreto per essere felici". A moderare l’incontro sarà Marinella Curre Caporuscio, presidente dell’Accademia della Cucina di Spezia. A seguire, sarà protagonista il regista e sceneggiatore, nipote del compianto Massimo Troisi, Stefano Veneruso, intervistato dal giornalista Niccolò Re. Alle 21.30 la prima giornata si concluderà con il concerto Battiato Libero, con gli artisti spezzini Pietro Sinigaglia, Gloria Clemente, Andrea Cozzani, Paolo Meneghini, Davide L’Abbate.

Sabato 9 dalle 10 alle 13 "Mattina dei sapori" , visita alle aziende agricole del territorio. La giornata prosegue con i "Pomeriggi dell’Arte" dalle 15. alle 17 nel Borgo di Arcola e con la prima ospite la psicologa Ameya Gabriella Canovi , mentre alle 18 ci sarà il noto giornalista e scrittore Antonio Caprarica, popolarissimo corrispondente della Rai da Londra, intervistato da Filippo Paganini, presidente dell’ordine dei giornalisti della Liguria, Serena Dandini sarà la terza ospite attesa alle 19 sempre intervistata da Filippo Paganini. Alle 21 "Gioia festival" si concluderà con "Laudato sì", reading di Moni Ovadia tratto dalla seconda enciclica scritta da papa Bergoglio.

Per raggiungere i luoghi di incontro è attivo il servizio di bus navetta. Per i laboratori, i pomeriggi dell’arte e le visite guidate alle aziende, ai borghi e ai luoghi di culto è necessaria la prenotazione: 334 9324595, dalle 7.30 alle 13.30 oppure tramite la mail [email protected]

Cristina Guala