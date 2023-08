Grandi opere e fondi, Toti rassicura "Nessun intervento è in pericolo L’opposizione fa solo allarmismo"

di Franco Antola

Allarmismo. E strumentalizzazioni politiche. Nessuna delle opere che, per Spezia e la Liguria, sono state inserite fra quelle realizzabili con i fondi Pnrr sono in pericolo. Certo, come anche emerso dall’incontro fra il ministro Fitto e le Regioni, ci sono realtà regionali e comuni che hanno indicato progetti che l’Europa ha giudicato non finanziabili per tempi di realizzazione o qualità, ma questo non riguarda la Liguria. Che, dice il governatore Giovanni Toti, "è la Regione più avanti di tutte nel definire l’attribuzione dei Fondi di sviluppo e coesione, che verranno assegnati entro settembre, perché la nostra capacità di spesa nella programmazione passata è stata molto efficiente e il ministero non ha niente da dire".

Una questione di sigle e capitoli di bilancio, insomma, che ai cittadini poco interessa, è il ragionamento di Toti. Motivo per cui il governatore assicura che nessuna delle opere liguri rischia di non essere realizzata. "Certo, Fitto ha detto che non tutto quello che è stato inserito da Comuni e Regioni è finanziabile. Si tratta solo di fare un tagliando al piano nazionale e poi, quando entro il 30 agosto sarà definito, si scenderà nel dettaglio. Ma le case della salute liguri, i piani per il dissesto idrogeologico, la pista ciclo pedonale tirrenica, già in gara per tutti e sei i lotti, verranno finanziati, il governo l’ha chiarito".

Ma con quali fondi?

"A disposizione ci sono sia fondi sanitari nazionali sia fondi Fsc, non quelli già suddivisi fra le Regioni, 230milioni per la Liguria, ma i 20 miliardi che il Governo si è tenuto come tesoretto per finanziare altre opere, oltre alle previsioni della legge di stabilità che nell’autunno verrà definita e che può far conto anche sulle risorse liberate dal Pnrr. Un esempio su tutti: 4 miliardi di risorse governative erano state destinate al terzo valico oggi interamente finanziato dal Pnrr. Risorse che possono essere utilizzate anche per coprire le opere che l’Europa non intende finanziare. Oltretutto, per la Liguria si tratta di cifre relativamente basse: una ventina di milioni di euro per il dissesto idrogeologico e per la quota nazionale delle piste ciclo pedonali, per 19 milioni. Abbiamo anche detto a Fitto che nella rinegoziazione delle opere ci sono interventi molto coerenti con il piano di ripresa e ultimabili finibili entro il 2026, e penso al ciclo integrato delle acque e alla depurazione e alle opere di efficientamento degli acquedotti. Se tali opere andranno nel Pnrr con i fondi che si liberano, noi siamo disponibili a spendere altri 200 milioni".

Insomma la Liguria non corre pericoli...

"Anzi, si ritroverebbe, con i fondi Fsc, ad avere a disposizione altri 200 milioni di investimenti, oltre a una novantina di milioni di spesa corrente".

Nessuna preoccupazione, allora?

"Se c’è una cosa che mi spaventa oggi, non è la possibilità di finanziare opere ma la lunghezza e la farraginosità dei meccanismi procedurali, le troppe regole ambientali contorte da applicare. E mi spaventa anche la capacità produttiva del Paese dove si ha difficoltà a trovare imprese in grado di realizzare opere sofisticate. Peraltro la Liguria ha dimostrato nei fatti una straordinaria capacità di spesa e messa a terra dei progetti, ad esempio contro il dissesto: per l’emergenza maltempo di fine ottobre 2018, negli ultimi 4 anni abbiamo realizzato nuove opere di messa in sicurezza del territorio per oltre 400 milioni, senza restituire nemmeno un euro al Dipartimento di Protezione civile".

E gli interventi di cui i consiglieri di minoranza denunciano il definanziamento, come il Bisagno a Genova e il Canal Grandr di Ameglia?

"Sul Canal Grande di Ameglia ribadisco, spero una volta per tutte, che non è mai stato inserito tra le opere finanziate col Pnrr. È da sempre finanziato con fondi ministeriali e la conclusione dei lavori è prevista a ottobre. Per il resto, basterebbe che i consiglieri di minoranza con i loro lauti stipendi affrontassero la fatica di leggere i bilanci della Regione. Che è quella che ha investito e attribuito per abitanti le maggiori risorse dell’intero Paese".