“Grandi & Fanti“ star della Liguria Trionfo della band di Riomaggiore al Festival della canzone dialettale

L’amore per il paese, il culto del dialetto e per la storia locale - unite alla passione per la musica - sono valse l’ennesimo riconoscimento alla band di Riomaggiore che, solo nel nome, è espressione dell’abbraccio fra generazioni e quindi di tenuta comunitaria: "Grandi & Fanti".

Il gruppo musical-dialettale ha vinto per la quarta volta il Festival San Giorgio della Canzone in Lingua Ligure svolto ad Albenga brillando fra 20 band della regione. Un evento di nicchia ma di eccezionale rilevanza culturale sociale per l’impegno che è alla base delle esibizioni: ricerca, memoria, condivisione. I Grandi & fanti hanno partecipato alla rassegna con il brano "Sentu lüne", scritto da Davide Bozzo e musicato da Simone Carrodano traendo ispirazione dal libro di Marco Biagioni "I corsari barbareschi nel territorio spezzino" (edizioni Giacché).

"Il protagonista della storia - spiega Bozzo - Giuanin, un giovane riomaggiorese sfuggito da bambino, riparando nel santuario di Montenero, a una delle tante scorrerie barbaresche che nel primo ‘500, in seguito alla caduta di Costantinopoli e alla conseguente espansione turca, iniziarono a flagellare anche le coste del Levante ligure. Nell’incursione a Riomaggiore venne fatto prigioniero il fratello. Gli eventi narrati in Sentu lüne si collocano quando il nostro, ormai diventato adulto, decide di partire alla ricerca del fratello e salpa alla volta di Genova: ha inizio così un lungo viaggio che, lungo le rotte e i possedimenti coloniali della Superba, lo porterà sempre più a oriente, una vera e propria odissea mediterranea. Il cuore del pezzo è rappresentato dal saluto al borgo natio, che forse non rivedrà mai più: un inciso struggente e incalzante che, attraverso un gioco di rimandi linguistici, evoca uno dei classici della canzone genovese, Ma se ghe pensu, quella che più di ogni altra incarna la nostalgia dei liguri per la propria terra".

Il brano è stato interpretato con passione e trasporto da Francesco Buttà, storica voce e chitarrista del gruppo (oltreché grande maestro d’ascia) affiancato nei cori dalla figlia Anna e da Simone Carrodano. Sul palco, con la chitarra elettrica, anche Maurizio Fazioli, arrangiatore ed esecutore di un trascinante assolo che è a tutti gli effetti, come e più dei versi, parte integrante della storia narrata dalla canzone. La formazione vincitrice del festival era completata dalla tastiera di Lorenzo Pintus, dalla batteria di Michel Bagnasco e dal basso dello stesso Carrodano. Su quel palco, però, tutti hanno sentito la presenza di una persona in più: quella di Enrico Bonanini, promotore e autore di tanti dei successi della band, recentemente scomparso, al quale è stata dedicata la vittoria. Un momento toccante di condivisione del successo a Riomaggiore c’è stato anche nel post spettacolo del Teatro Pubblico Ligure, attraverso la testimonianza di Buttà. Da segnare in agenda il prossimo appuntamento con la canzone in lingua ligure al "Rimazû Folk Festival - Suoni e Voci tra la Liguria e il Mediterraneo": si terrà a Riomaggiore dal 7 al 9 luglio.

Corrado Ricci

