"Grande passione sin da bambina Prima come timoniera e ora giudice"

di Chiara Tenca

Cosa sarebbe uno spezzino senza il Palio? Difficile rispondere a questa domanda in generale, ma di certo, lei è fra quelle più titolate a farlo, per tutti gli anni trascorsi in prima persona in questo mondo fatto di colori ed emozioni. Francesca Alessandra Marchi rientra nella categoria e, più che a parole, lo dimostra con l’esperienza.

Com’è iniziato questo grande amore con la disfida remiera?

"Mi sono avvicinata a questo mondo a nove anni, per fare la timoniera per la borgata La Spezia Centro e poi sono passata a Muggiano, con cui abbiamo vinto il Palio nel 2011. Poi sono diventata troppo grande per questo ruolo, anche se continuavo a dare una mano specie durante l’inverno, quando i piccoli non sono disponibili e serve un sostituto momentaneo. Mi piaceva questo mondo, papà era in giuria e sono entrata nel settore di attività della Uisp provinciale che si che si occupa del canottaggio: quest’anno sono sia una consigliera che ricopre il ruolo di segretaria che giudice e lavoro con il presidente Andrea Tarabella, il vice Michele Del Nevo e gli altri consiglieri".

In cosa consiste il lavoro del giudice?

"In poche parole, semplicemente ma non troppo, far svolgere la gara. Controlliamo assetti, allineamento e tanto altro: ad esempio, ci sono il giudice allineatore e quelli addetti a controllare la regolarità della virata, ci occupiamo di pesi e zavorre a fine gara, dei timonieri, misuriamo la stazza dei remi. Tutti test non troppo approfonditi che assicurano, per quanto possibile, la regolarità della competizione".

Spetta a voi anche la pesa?

"Quella no: è affidata ad un gruppo di stazzatori formato da docenti e allievi del Polo Marconi spezzino, in collaborazione con Promostudi".

Da quanto tempo è giudice e come si prepara?

"Lo sono, studio e lavoro permettendo, da 4-5 anni e sono segretaria dallo scorso. Ogni anno per i giudici è previsto un corso sul regolamento, che è vastissimo e va dalla stazza ai tesseramenti, con test finale, presso le sedi Uisp. È dovere di ognuno di noi essere aggiornati".

C’è qualche episodio che ricorda maggiormente durante questi anni?

"Ne sono successe davvero di ogni, ma non mi concentrerei su un caso specifico; posso, però, dire che ci sono situazioni che spesso sono divertenti, altre volte un po’ meno".

Avrà a che fare anche con il doping, tema scottante.

"Ogni anno ci capita di fare controlli in collaborazione con Uisp provinciale, sponsorizzati dal Comitato delle Borgate: sorteggiamo vogatori a campione incrociando il remo e il posto in classifica, niente di nominale, quindi. Oltre ai nostri accertamenti, ci sono anche quelli di un ente esterno nazionale, Nado Italia, che opera in collaborazione con i Nas".

Torniamo alla domanda di inizio intervista: cosa è, anche alla luce di questo lungo racconto, il Palio per uno spezzino?

"Beh, ogni persona mette nel Palio un po’ della propria storia, delle proprie esperienze e della propria tradizione familiare. Tutti gli siamo legati e affezionati e per quanto mi riguarda, grazie a questo sano agonismo ho imparato da piccola a fare le gare, ad avere fiducia in me. I timonieri sono gli unici che guardano avanti in barca e anche il relazionarmi con ragazzi più o meno grandi di me mi è rimasto: ho fatto amicizie, sono nati legami forti. Per me non esistono alternative, non esistono altri modi di farlo".