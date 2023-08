Grande jazz con “ArtFest”

Tre giorni di incontri e grande jazz con ‘ArtFest2023’, da oggi a domenica all’Imbarcadero di via dell’Olivo a Porto Venere. Un contenitore all’interno del quale si possono trovare le varie discipline delle arti e i suoi protagonisti. Si inizia stasera, alle 19, con l’incontro con lo chef, critico enogastronomico Leonardo Romanelli, per ‘Un viaggio tra la cucina, i prodotti e la cultura culinaria’. Domani sera, alla stessa ora, l’attore Adolfo Margiotta si racconterà ripercorrendo la sua carriera e gli ultimi lavori teatrali e cinematografici, un’importante apparizione nel colossal ‘Indiana Jones’ e in ‘Equilazer 3’. Infine, domenica alle 21.30, andrà di scena il grande jazz con una delle migliori cantanti americane, la statunitense Deborah J Carter, che sarà accompagnata da Leonardo Corradi al piano, Diego Piscitelli al contrabbasso e Matteo Cidale alla batteria. Ulteriori informazioni e prenotazioni sono disponibili contattando il numero 388 8560836.