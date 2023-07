Grande festa all'Open Day della Pubblica Assistenza della Spezia per il 134° compleanno

Grande festa all’Open day organizzato dalla Pubblica assistenza della Spezia in occasione del suo 134esima compleanno. L’evento si è tenuto nella sede di via Carducci ieri pomeriggio. Nel corso del pomeriggio è stato possibile assistere anche all’inaugurazione di un’ambulanza di ultima generazione e del nuovo mezzo per il trasporto speciale degli emoderivati. I partecipanti alla manifestazione hanno potuto visitare anche la sede, vero e proprio quartier generale dell’ente, dove sono state illustrate le attività svolte dalla Pubblica assistenza a favore della comunità spezzina. Il presidente Tiziano Battaglini ha spiegato: "Per noi quella di oggi è una giornata importantissima e siamo felici di averla potuta condividere. Per noi sono momenti speciali che ci spingono a fare sempre del nostro meglio. Un ringraziamento speciale va alla Fondazione Ciani che da sempre è al nostro fianco, e che ci sostiene anche nei momenti più bui.