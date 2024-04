Grande distribuzione: oggi c’è il Recruiting day

La Grande Distribuzione Organizzata rappresenta un’importante opportunità di inserimento lavorativo, con un trend in crescita. I Centri per l’Impiego di Genova, Tigullio e di La Spezia organizzano nella stessa giornata, prevista per oggi, un evento di reclutamento per super e ipermercati. A Spezia oggi dalle ore 14 alle 17.30 il recruiting si terrà in presenza alla sede del Centro per l’impiego della Spezia in via XXIV Maggio n. 22. Il personale del centro, assieme ad aziende del territorio e agenzie per il lavoro effettueranno colloqui di selezione per i profili ricercati. Tantissimi i posti disponibili, per alcuni profili le selezioni sono rivolte anche a persone senza esperienza. In particolare sul territorio si cercano cassieri, banconisti per gastronomia, salumeria, macelleria, ristoro, panetteria, pescheria e pasticceria, addetti agli scaffali, magazzinieri e mulettisti, tirocinanti. Per partecipare basta presentarsi oggi nella fascia oraria prevista con il proprio curriculum vitae.