Gran premio d’Apertura al Termo La gara torna con 140 corridori Quasi 100 chilometri sui pedali

Oltre centoquaranta corridori iscritti, provenienti da Toscana, Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna, che si daranno battaglia su un percorso caratterizzato da diversi ‘strappi’ che renderanno la corsa particolarmente interessante. È la gara ciclistica ‘Gran Premio d’Apertura’, che si terrà in località Termo domenica, riservata alla categoria Juniores e organizzata dal Gruppo sportivo Termo La Spezia e che vedrà la prestigiosa presenza del presidente della Federazione ciclistica italiana, Cordiano Dagnoni.

La competizione, la cui prima edizione risale al 1951 e nel corso degli anni era diventata una ‘classica’ nel panorama ciclistico nazionale, è stata sospesa nei primi anni 2000 e, dopo un lungo periodo di intenti non concretizzati, questa stagione ripartirà anche per onorare la memoria di tanti sportivi locali. La manifestazione, svolta sotto l’egida della Federazione ciclistica italiana, ha ottenuto il patrocinio del Comune, si snoderà nelle strade della provincia e avrà il suo quartier generale al Termo, dove si svolgeranno le operazioni di ritrovo, punzonatura, partenza, arrivo e premiazioni. Saranno assegnati il Trofeo Iren alla società del vincitore ed i memorial Giancarlo Stretti, Graziano Battistini, Mauro Pecunia ed Enzo Viaggi. La partenza della gara in linea su strada è prevista per le 14 dal Termo poi il percorso si snoderà tra Fornola, Bottagna, Buonviaggio, Migliarina, Termo, Fornola, due volte il tragitto Bottagna, Follo, Piana Battolla, Ceparana, Bottagna, Buonviaggio, Migliarina, Termo, quindi Ponte, Arcola, Baccano, Termo, Fornola, Buonviaggio, Migliarina, Termo, dove è previsto l’arrivo, dopo aver percorso 97 chilometri, alle 16.30 circa. Alla conferenza di presentazione dell’evento erano presenti il sindaco Pierluigi Peracchini, l’assessore allo sport Marco Frascatore, poi Massimo Podenzana, campione italiano professionisti ed ex corridore Termo, Paolo Colò, consigliere del Gs Termo ed ex corridore Termo, Simone Mannelli, dirigente nazionale della Fic e Corrado Cozzani, vicepresidente regionale della stessa.

Marco Magi