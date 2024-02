Gran Galà della Donna al Teatro Civico con ospite Annalisa Minetti

La Spezia, 27 febbraio 2024 - Al Teatro Civico si terrà, la sera di venerdì 8 marzo, la seconda edizione del 'Gran Galà della Donna', una serata interamente dedicata alle donne organizzata dal Comune della Spezia.

Il programma della serata è stato presentato questa mattina dal sindaco Pierluigi Peracchini e dall’assessore alla Pari opportunità Daniela Carli. Alla presentazione era presenti anche il dirigente scolastico del liceo Costa, Franco Elisei.

“La Giornata Internazionale della Donna è una data simbolica per ricordare le conquiste raggiunte dalle donne, ma anche le discriminazioni che hanno subito e che, purtroppo, ancora subiscono – dichiara Peracchini – . Ogni giorno deve essere l’8 marzo e dovere delle istituzioni è promuovere la parità di genere e l’inclusione sociale in ogni ambito, dalla vita familiare a quella lavorativa, per una società più equa. È necessario continuare a sensibilizzare con l’obiettivo di abbattere i pregiudizi e diffondere consapevolezza nelle nuove generazioni”.

La serata, ad ingresso libero, si aprirà alle 21 con i saluti proprio del sindaco, a cui seguirà l'intervento dell'assessore Carli.

La seconda edizione del Gran Galà della Donna vedrà sul palco del Civico un’ospite d’eccezione: Annalisa Minetti, cantautrice, scrittrice e atleta paralimpica che, durante la serata, canterà alcuni brani del suo repertorio e racconterà al pubblico presente la sua esperienza personale. Annalisa Minetti attraverso il suo racconto vuole sensibilizzare le donne e i ragazzi a non arrendersi mai davanti alle difficoltà che la vita spesso ci pone di fronte e ad andare avanti cercando di realizzare i propri sogni.

La serata vedrà anche la partecipazione degli studenti del liceo classico cittadino che proporranno il progetto 'CostArt', nato all’interno dell'istituto scolastico e che vede coinvolti un gruppo di 50 ragazzi e ragazze che si cimenteranno in un musical e in altri momenti musicali.