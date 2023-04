Gran finale di Fuori Luogo In scena “Transfiguration“

Gran finale di stagione a Fuori Luogo con il francese Olivier de Sagazan che, dopo la performance ‘Hybridation’ di ieri sera, sarà di scena stasera, alle 21.15, con il suo spettacolo cult ‘Transfiguration’, definito dal The Guardian "una delle cose più originali e incredibili cui probabilmente vi capiterà di assistere", messo in scena per la prima volta nel 1998 e da allora eseguito più di trecento volte in 25 paesi del mondo. Un’affascinante performance in cui l’artista cambia identità sul palco, trafiggendo e disfacendo gli strati del suo volto in una frenetica ricerca di nuova essenza e forma fino a dare un nuovo significato alla nozione di vita, offrendo uno sguardo accattivante, inquietante e stimolante su una ricerca alternativa completamente libera da inibizioni. Un’esperienza decisamente sconvolgente, che pone tutte le questioni sulla pratica dell’arte dal vivo, collegando l’arte contemporanea al rito millenario e alle radici del fare arte dell’essere umano. Un vero e proprio rituale che unisce i linguaggi delle arti plastiche e visive al rapporto sacrale che si crea nello spazio della rappresentazione fra l’attore, inteso come la forza agente, e chi assiste. Le performance sono supportate dalla Fondazione Nuovi Mecenati - Fondazione franco-italiana di sostegno alla creazione contemporanea.

Prima dello spettacolo, nell’ambito del progetto Tea Time, si terrà un incontro con l’artista moderato da Renzo Francabandera, artista e critico teatrale, mentre al termine della rappresentazione, circa alle 22.30, inizierà il dj set di MissWhite. Inoltre, dalle 16 alle 23, sarà possibile visionare la mostra ‘Paesaggezza’, nata da una ricerca di Francabandera, originata due anni fa dal rinvenimento casuale, nelle vie della città, di una piccola raccolta di cartoline e di alcune foto di famiglia, probabilmente destinate alla spazzatura. Un trasloco, un cambio di città. Non lo sapremo mai, ma quei luoghi immaginati, sono diventati motore per una ricerca personale, fatta di segni nuovi e liberi, sempre più scomposti e frammentati, fino a diventare luoghi di memorie perdute. Info e biglietteria al 333 2489192 (anche via whatsapp) o a [email protected]azionescarti.com. I biglietti sono vendita anche online sul circuito Vivaticket.

Marco Magi