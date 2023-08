Graditi ritorni a Villa Romana e Ameglia: Comicanto di Nosei

Un gradito ritorno per la frazione di Bocca di Magra. In fondo Stefano Nosei è da sempre un grande amico deIla zona e tanti dei suoi tormentoni che lo hanno reso un cantautore decisamente insolito e popolarissimo sono nati proprio in questa terra guardando il fiume e il mare dove ha trascorso tantissime vacanze estive. Stefano Nosei stasera, venerdì, sarà ospite della programmazione dell’estate amegliese organizzata dal Comune portando in scena alla villa Romana di Bocca di Magra il suo spettacolo dal titolo ’Comicanto’, in programma alle 21.30 proponendo brani che lo hanno reso famosi.

Stefano Nosei è un personaggio televisivo conosciutissimo lanciato alla fine degli anni Ottanta dal più celebre salotto della storia televisiva: il Maurizio Costanzo Show. Poi nella sua lunga carriera è stato protagonista di tanti spettacoli, televisione, cabaret, lavori a teatro. Il grande pubblico lo ha seguito anche nella partecipazione all’ultima edizione del format ’The Voice Senior’ condotto da Antonella Clerici sulla Rai. Si preannuncia dunque un fine settimana davvero intenso per il territorio amegliese. Infatti domani, sabato, inizia la festa della birra organizzata ai giardini lungofiume dai volontari della Protezione Civile e squadra antincendio boschivo di Ameglia. Nella serata di sabato prevista l’esibizione musicale del gruppo ’I Ray confessi’ mentre domenica si terrà la tanto attesa Notte Blu coinvolgendo le frazioni di Bocca di Magra e Fiumaretta che per l’occasione saranno unite dal servizio dei barcaioli.