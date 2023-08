Golfo e Riviera mete gettonate "L’estate è partita a... primavera E sono arrivati tanti stranieri"

di Ginevra Masciullo

L’estate sta finendo (per citare i Righeira) ed ora, nonostante il caldo sopra la media, le giornate si accorciano. E fra gli operatori del settore è già tempo di bilanci. Quest’anno sul tema turismo si è molto discusso e tra allarmismi, rincari e affollamento non sono mancate polemiche e discussioni. Ma com’è andata nella nostra provincia? Il quadro della situazione arriva da chi da anni si occupa di turismo. Giuseppe Menchelli, direttore della Confartigianato Spezzina, descrive una stagione andata bene, ma anche della necessità di non sottovalutare alcuni rischi. "Anche quest’anno la nostra provincia si conferma una meta molto amata da italiani e stranieri: abbiamo notato un calo delle presenze di italiani ad agosto, considerato da sempre il mese in cui si muovono i nostri connazionali, ma i vuoti lasciati dalle disdette sono stati colmati prontamente da turisti internazionali. Il nostro territorio – conclude Menchelli – può contare su bellezze straordinarie, ma ci sono tante località in Italia che dopo i momenti d’oro sono passate di moda, per questo è importante offrire un servizio adeguato e trattare bene chi sceglie la nostra zona, con una buona organizzazione di può offrire un’esperienza migliore che invogli le persone a rimanere più a lungo e ad esplorare anche le zone meno conosciute".

Il direttore della Confartigianato spezzina lancia un appello. "Come sempre si può migliorare, ma trovo incomprensibili certi commenti negativi sul turismo: è da irresponsabili, bisogna sicuramente fare un ragionamento complessivo, ma bisogna mettersi al lavoro senza spaventare le persone". Il turismo negli ultimi anni (periodo Covid a parte, peraltro ben superato) è aumentato tanto da diventare un settore trainante in provincia, tuttavia ad un aumento dei flussi deve corrispondere una gestione efficace.

Proprio su questo aspetto si esprime Enrico Ghironi, responsabile turismo Confcommercio La Spezia, che fa il punto sui mesi passati. "Quest’anno la primavera è stata una rivelazione, è infatti andata molto bene, quasi meglio dell’estate. Si tratta di un segnale positivo che va nella direzione della destagionalizzazione – continua Ghironi – come operatori del settore è importante osservare e conoscere i flussi, in questa stagione per esempio noi abbiamo avuto il 56% di turisti italiani e il 44% di altri paesi, in testa ci sono i francesi che rappresentano il 10% dei visitatori internazionali. Le nostre zone sono molto belle, ma purtroppo anche fragili, per questo ritengo che potrebbe essere utile coinvolgere gli operatori nell’organizzazione dei flussi, un esempio? Se ci venisse comunicata in tempo una situazione critica in una delle Cinque Terre noi potremmo consigliare di visitarne un’altra. Inoltre, secondo me, potremmo dare di nuovo la possibilità di far fare la Cinque Terre Treno Card nelle strutture per evitare di affollare e creare code alla stazione, molti turisti internazionali riscontrano problemi con la navigazione e senza wi-fi non possono acquistare i biglietti: potrebbe essere utile dare una mano anche in questo".

La Liguria resta una meta molto amata da europei e non, che non vogliono rinunciare alla bellezza delle località rivierasche. Valerio Beghè, presidente Federalberghi, fa il punto sull’hospitality: "Nel Golfo dei Poeti non ci sono stati cali significativi di presenze, giusto qualche scostamento marginale causato per esempio dal periodo di brutto tempo e mareggiate verificatosi durante l’estate. Le Cinque Terre non hanno subito variazioni, si è consolidato il dato straordinariamente positivo del 2022, quindi ci si può ritenere soddisfatti. Per quanto riguarda di rincari bisogna aspettare e valutare, il rincaro infatti è un macrodato che verrà analizzato alla fine dell’anno – spiega Beghè – nella nostra zona la variazione di prezzo non è stata forte, già confrontando con la zona dell’Adriatico si vede che lì si è sentita maggiormente".

