Goletta Verde 37", domani da Genova la campagna di Legambiente in difesa delle acque e delle coste italiane" Domani parte da Genova la 37ª edizione di "Goletta Verde" di Legambiente, campagna estiva in difesa delle acque e delle coste italiane. Verranno trattate tematiche come depurazione, crisi climatica, illegalità e biodiversità. Presentazione dei dati del monitoraggio a bordo.