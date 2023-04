Gnl, surplus di cautele con i ro-ro ferry

Lappello del comandante della Capitaneria di Porto Alessandro Ducci alla responsabilità dei diportisti in vista dell’estate fa anche da apripista al surplus di attenzione indotta dalla prospettiva futura dell’entrata in scena dei ro-ro ferry con quattro autobotti cariche di gnl per la spola da Panigaglia alla banchina Enel. Dopo il parere favorevole del Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema portuale – con voto contrario del Comune della Spezia, osservazioni-niet degli ambientalisti e mal di pancia di Tarros per la fruizione dalla banchina ambite per il suo sviluppo – la rotta è tracciata, anche se la trattativa a tre (Tarros-Gnl Italia, Authority) deve ancora spiccare il volo.

Il battesimo del servizio navetta è comunque lontano. Non è certo questione della prossima estate: c’è prima da configurare il terminal di Panigaglia; ci vorrà almeno un anno. Ma l’argomento, nell’immaginario collettivo, è all’ordine del giorno.

Non c’è da preoccuparsi per il rischio di collisioni e di possibili effetti collaterali incendiari da dispersione di metano?

"E’ bene puntualizzare - spiega il comandante Ducci- che il mezzo di trasporto e il trasporto sono stati concepiti da Gnl Italia al top dei livelli di sicurezza. Il carico aggiuntivo sul traffico è stato calcolato sull’ordine dell’uno per cento: assolutamente sostenibile visti gli spazi a disposizione. Anche per questo, da tecnico che ha come fondamento dell’azione la salvaguardia della vita in mare, ho dato il parere favorevole e rappresentato le misure che dovranno essere attuate per fronteggiare i momenti di punta del traffico diportistico".

Cioè?

"I ro-ro ferry, durante la stagione estiva, non navigheranno nei giorni festivi e al sabato potranno farlo solo durante la mattina".