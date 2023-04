Gnl Italia, resa dei conti Al Comitato di gestione l’istanza di concessione per la banchina ex Enel

La circostanza è nota: la transizione energetica della ’decarbonizzazione’ salva pianeta (e polmoni) si fa scenario dell’incrocio di due prospettive aperte alla Spezia, ieri e oggi chiamata a farsi carico dei bisogni del Paese; da una parte la dismissione della centrale elettrica dell’Enel, dall’altro lo sviluppo del terminal metanifero di Panigaglia prossimo ad allargare lo spettro d’azione, non solo rigassificatore del GNL che arriva via mare ma anche stazione di pompaggio dello stesso per caricare le autocisterne con le quali fornire i distributori stradali per l’autotrazione. Tutto autorizzato, quando al divenire degli impianti dedicati a Panigaglia dopo il Decreto congiunto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che ha alzato il disco verde al progetto di Truck Lloading (che integra il servizio navetta) dopo l’intesa data dalla Regione. Ancora aperta la partita connessa, quella sulla sponda portuale da connettere a Panigaglia per la spola del ro-ro ferry con le autocisterne. Tramontata l’ipotesi della concessione sulla calata Malaspina avversata - oltrechè da Legambente e Posidonia - dal Comune della Spezia e dal terminal crociere con osservazioni-lamento sulle interferenze che la location avrebbe col traffico delle navi passeggeri, oggi è una giornata chiave per i destini della nuova istanza di Gnl Italia che ha allungato lo sguardo su una parte della concessione dell’Enel: quella relativa alla banchina parallela a viale san Bartolomeo (in prossimità del molo perpendicolare ad essa, un tempo deputato all’accosta nelle navi carboniere) fino alla strada stessa.

Oggi, esaurita la fase delle osservazioni, la pratica approda al vaglio dell’Organo di paternariato e del Comitato di Gestioni chiamati al parere di rito in tema di rilascio di concessioni demaniali la cui ultima parola spetta al presidente dell’Autorità di sistema portuale Mario Sommariva, prevsia istruzione dell’Ufficio Demanio diretto dal dottor Luca Perfetti. Le osservazioni non sono mancate. Ne parliamo nella pagina a fianco. Qui puntualizziamo meglio la portata dell’istanza di Gnl Italia, le richieste di durata e di fruizione immediata e nel breve termine della concessione ambita da Gnl Italia. Lo spettro temporale della richiesta dell’insieme porta alla fine del 2035. E, mentre è in corso la conferenza dei servizi relativa al progetto di rimzione delle strutture sul molo (torri e nastro trasportatore), la decorrenza "immediata" è richiesta su uno speccho acquea attiguo alla banchina, a nord del molo perpendicolare, da attrezzare per la realizzazione del punto di approdo del ro-ro ferry. Il resto è ambito in progress, in parallelo allo sviluppo dei lavori per fare piazza pulita delle strutture, eredità dell’era del carbone, sul molo la cui rimessa in pristina è prevista per il luglio 2024. Diciamo a fianco del nodo da sciogliere: la sovrapposizione dello specchio acqueo in questione con l’area proiettata allo sviluppo del Terminal del golfo e le prospettive a termine di fruizione in capo a Gnl Italia fino a quando non prenderà corpo l’ampliamento del terminal stesso, con l’indotta necessità di cercare una nuova soluzione. Di certo Gnl Italia. E gli accordi col Gruppo Tarros (che controllo il terminal) pesano. Si riaffaccia così il nodo del tempi per dare corso alle opere del terzo bacino. Il gioco ad incastri continua, cogliendo nei ritardi una opportunità per Gnl Italia. Questa, da parte sua, nell’istanza ha puntualizzato le caratteristiche del ro-ro ferry: sarà lungo 50 metri, largo 13; avrà un pescaggio di 2 metri, una velocità di 10 nodi e avrà una propulsipone green: elettrica, senza emissioni. Le misure sono funzionali all’imbarco di quattro autobotti, con previsioni di viaggio giornaliero rimodulate a 10 (in passato erano 13). Gli investimenti globali in gioco sono sull’ordine di 30 milioni di euro, di cui circa 5 milioni provenienti dai fondi del Pnrr per le infarstrutture strategiche in materia energetica la cui necessità è stata palesata dalla Commissione europea fin dal 2013; quello è l’anno della direttiva apripista, recepita in Italia col decreto legislativo 257 dello 2016 su cui si ancorano le istanze dl Gnl.

Corrado Ricci