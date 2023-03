Gnl Italia mira al molo Enel Stop all’opzione Malaspina Nuova istanza sulla rampa

Là dove un tempo attraccavano le navi carboniere a potrebbero accostarsi un ro ro ferry elettrico. Questione di transizione energetica, di prospettive di dismissione della centrale Enel e di sviluppo del terminal metanifero di Panigaglia prossimo ad allargare lo spettro d’azione: non solo rigassificatore del GNL che arriva via mare ma anche stazione di pompaggio dello stesso per caricare le autocisterne con le quali fornire i distributori stradali per l’autotrazione. Questione anche di necessità: trovare una via di fuga sotto il tiro incrociato sull’istanza di GNL Italia tesa ad assumere una concessione sulla calata Malaspina per localizzare la sponda per il servizio navetta con gli impianti di Panigaglia. Prospettiva, quest’ultima, avversata dal Comune della Spezia e dal terminal crociere con osservazioni-lamento sulle interferenze che la location avrebbe col traffico delle navi passeggeri, ad un tiro di schioppo dalla città. Ed ecco che, in pendenza della presentazione del progetto Enel per far piazza pulita di torri e nastro trasportatore del carbone, è sulla via della materializzazione una nuova istanza di GNL Italia all’Autorità Portuale: la richiesta della concessione del molo Enel. "Stiamo lavorando alla messa a punto di un’istanza tesa a superare le problematiche generatisi dopo quella presentata lo scorso ottobre e a dare così corso all’attuazione del Decreto congiunto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che ha autorizzato il progetto di Truck Lloading che integra il servizio navetta. Abbiamo accolto l’invito a cercare soluzioni alternative a Calata Malaspina e si è presentata questa opportunità della banchina dove l’impianto di Enel ha terminato il suo ciclo di vita e questa tra l’altro anche più lontana dal centro cittadino" parola di Elio Ruggeri, ad di GNL Italia, che sottolinea: "Si tratta di un investimento strategico a livello nazionale ed europeo in accordo con quanto indicato nella direttiva 201494 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 per la promozione del GNL per il trasporto navale e su strada".

L’Enel ha titolo ad occupare il molo in fregio a Fossamastra per il tempo strettamente necessario a rimuovere le strutture. "Confidiamo nella possibilità di poter fruire del molo già dalla metà del 2024" dice Ruggieri. Gli investimenti in campo (tra lì e Panigaglia) sono sull’ordine dei 30 milioni di euro, di cui 5,5 provenienti dal Fondo completare Pnrr. La prospettiva è quella di un via vai in rada del ferry elettrico, con 4 autobotti, per 10 viaggi al giorno, domenica esclusa. Considerate le interferenze col traffico marittimo e il rischio di collisioni?

"In fase istruttoria abbiamo presentato uno studio dei possibili impatti sul traffico attuale del porto e l’incidenza è risultata dell’ordine dell’1% delle movimentazioni".

Corrado Ricci