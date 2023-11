"Gli Ultimi del Mondo": Mostra sui Migranti alla Mediateca Fregoso

Inaugura domani, alla mediateca ‘Sergio Fregoso’ la mostra ‘Gli ultimi del mondo’, 64 tavole di autori italiani di graphic novel sul tema dei migranti. All’evento, che inizia alle 16.30, intervengono Luca Comiti, segretario Cgil, Laura De Santi di Caritas, Florentina Stefanidhi di Mondo Aperto, Federico Lera di Amnesty International, Beppe Mecconi, artista e curatore, e in collegamento dal parlamento europeo, Brando Benifei. Nel 2018, tramite concorso, fu chiesto a scrittori e disegnatori under 25 di tutta Italia di realizzare una graphic novel per raccontare le centinaia di minori stranieri che si accalcano sui barconi per solcare il Mediterraneo. Ne furono selezionati 8, poi riuniti in un volume da Töpffer edizioni col titolo ‘Gli ultimi del mondo’.