Gli strumenti che hanno cambiato la ’cura’ Alla Beghi ’La borsa del medico’ di Adami

Nell’auditorium della biblioteca Beghi, oggi alle 17.30, si terrà la presentazione del libro di Francesco Adami ‘La borsa del medico. Storia degli strumenti che hanno cambiato per sempre la medicina’; dialoga con l’autore Gabriella Tartarini. L’evento è gratuito e a ingresso libero. Alla libreria Liberi Tutti, oggi alle 18.30, verrà presentato il libro ‘Sòfia gnò’ di Amilcare Mario Grassi (Samuele editore); dialogano con l’autore Enrico Formica e Gian Paolo Ragnoli. Appartiene ad una generazione che ha creduto molto nella poesia. Paolo Bertolani è il suo principale riferimento, non solo perché il dialetto della Serra di Lerici non è molto diverso da quello di Castelnuovo Magra, ma soprattutto in quanto ambedue cercano di sfuggire alla solitudine del poeta attraverso un vero e proprio mantra della socialità. Tutte le sue poesie parlano di rapporti umani e di sé solo in relazione agli altri. Il tema dei ricordi non è autoconsolazione o nostalgia ma costruzione, articolata con modi quasi narrativi, di una memoria che deve essere collettiva.