"Gli spazi del Cardarelli utilizzati come ’jolly’"

Il sopralluogo al Capellini-Sauro è stato l’occasione per fare il punto della situazione sull’edilizia scolastica provinciale. "Questa struttura – sottolinea il presidente della Provincia Pierluigi Peracchini – rientra nel programma di opere che stiamo realizzando per la messa a norma e sicurezza degli edifici scolastici di nostra competenza. Si tratta di un piano tra i più complessi mai eseguiti, tra quelli con un elevato investimento rispetto al recente passato, che come Ente abbiamo voluto garantire proprio a favore delle nostre scuole. Sono in corso interventi in 12 scuole della provincia, in 8 abbiamo già concluso i lavori". A questi si aggiungono le scuole realizzate dal Comune per una materna e una media. "Il problema – prosegue Peracchini – che il nostro patrimonio scolastico è vecchio ed è difficile mettere le mani su certe strutture, in certi casi sarebbe meglio abbattere del tutto e ricostruire. Ma non si può fare". Si parla anche del futuro del Cardarelli ’svuotato’ dalla partenza degli studenti del Capellini nella scuola d’origine rimessa a nuovo. "Il Cardarelli ha ora spazi a disposizione, in futuro servirà proprio come scuola ’jolly’" pronta ad ospitare quindi, senza grossi problemi, studenti di altre scuole in occasione di lavori. "Al Capellini Sauro – conclude Peracchini – abbiamo realizzato un’infrastruttura temporanea con container adibiti ad aule, moduli che sono in piena efficienza tanto che restano comunque utili per il proseguimento delle attività didattiche".