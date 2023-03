Gli italiani sono stati emigranti

Molti discendenti di emigranti italiani, alcuni partiti negli anni Ottanta del XIX secolo, altri, invece, emigrati nell’immediato dopoguerra, sono rientrati in Italia: Daniel, brasiliano con un nonno veneto e uno piemontese; Augusto, argentino, con un bisnonno siciliano; Paolo, il cui padre, Mario, emigrò nell’immediato dopoguerra: classe 1922, spezzino di Rocchetta Vara, V elementare, marinaio fin dal 1940, internato in Germania dopo il 1943, rientrato in Italia a guerra finita, Mario si imbarcò per Buenos Aires nel 1950, trovò lavoro in una ditta edile italiana, poi si trasferì in Cile e, più tardi, a Montevideo, in Uruguay, dove mise su famiglia. Lavoratore instancabile, si costruì casa, bottega, un market e, infine, una gelateria. Ma il colpo di stato del ‘73 cambiò tutto e Mario tornò in Italia, dopo 24 anni, ripartendo dalle sue ’mani d’oro’, per mantenere la famiglia: qualche lavoro per l’Arsenale, insufficiente per sbarcare il lunario, molte ’giornate’ per arrotondare. Una vita in salita. Storie dure, di scommesse con una posta molto alta. Storie d’altri tempi, così simili a quelle di molti migranti odierni, con un futuro tutto da immaginare, da costruire mattone per mattone, da proteggere stringendo i denti.