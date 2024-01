Gli ingegneri in trincea. Il Comune annulla la gara

Il Consiglio nazionale degli ingegneri mette nel mirino il bando comunale per l’affidamento della direzione lavori per la realizzazione di una nuova piscina al PalaMariotti, e Palazzo civico annulla in autotutela la procedura, avviando l’iter per una nuova gara secondo le indicazioni suggerite dai professionisti. Curioso episodio quello avvenuto pochi giorni fa negli uffici municipali, dove i funzionari sono stati costretti ad azzerare e poi riavviare il percorso per l’individuazione di un professionista esterno cui affidare la direzione dei lavori finanziati dal Governo con 2,5 milioni di euro di fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. La vicenda ha inizio a metà dicembre, quando gli uffici avviano una procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Una procedura che si è conclusa il 16 gennaio scorso ma che è stata anticipata, il giorno precedente, da una nota del Consiglio nazionale degli ingegneri (nella foto a sinistra il presidente Angelo Domenico Perrini) in cui si chiedeva la sospensione dell’iter di gara, richiamando il Comune alla corretta applicazione della legge sulle disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali e facendo riferimento anche alla delibera Anac del luglio 2023 che evidenzia come le tariffe stabilite dal decreto ministeriale del 2016 (che fissa i corrispettivi delle prestazioni di progettazione) non possano più costituire un mero "criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara, ma assurgano a parametro vincolante e inderogabile, e le procedure di gara aventi a oggetto l’affidamento dei servizi tecnici dovrebbero essere costruite come gare a prezzo fisso, con competizione limitata alla componente qualitativa". Il Comune, per rispettare il dettato dell’Anac e accogliere la richiesta del Consiglio degli ingegneri, ha annullato in autotutela la gara e avviato una nuova procedura sulla piattaforma presente sul proprio sito web , da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ma "attribuendo totalmente il punteggio di 100 alla sola offerta tecnica" ai fini dell’affidamento dell’incarico; invariata la somma, pari a 123.834,88 euro. "Gli uffici hanno provveduto ad annullare e ad avviare una nuova gara, ma questo non influirà sulle tempistiche definite dal Piano nazionale di ripresa e resilienza" spiega l’assessore ai lavori pubblici, Pietro Antonio Cimino.

Matteo Marcello