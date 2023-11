Gli Impavidi per i piccoli. Alla scoperta di se stessi con Cappuccetto Rosso

Al via questa domenica la nuova stagione dei Piccoli Impavidi Fuori Luogo Kids, la rassegna ideata e diretta da Scarti e curata da Francesca Lateana, pensata per fare entrare in contatto con la bellezza del teatro, dell’arte e della poesia le nuove generazioni che, quest’anno, propone anche tre spettacoli pensati per la primissima infanzia.

Ad aprire la stagione – domenica alle 17 con replica per le scuole fissata il lunedì alle 10 – sarà Cappuccetto Rosso di Zaches Teatro, spettacolo pensato per i bambini a partire dai 4 anni che, unendo la danza alla musica e al teatro di figura, accompagnerà il pubblico in un viaggio alla scoperta di se stessi, delle paure e delle angosce che nascono quando ci si trova davanti all’ignoto. In programma il 26 e il 27 novembre (domenica alle 15.30 e alle 17.30 e lunedì in replica alle 9 e alle 10.30 - Miloemaya di Campsirago Residenza, spettacolo adatto a partire dai 6 mesi in cui il pubblico verrà accompagnato a scoprire la magia del teatro attraverso un viaggio multisensoriale. Il 17 e il 18 dicembre – domenica alle ore 17 e lunedì in replica per le scuole alle 10 - andrà in scena Il tenace soldatino di piombo, un film da palcoscenico, rivisitazione della celebre fiaba in cui gli oggetti prendono vita parlando, combattendo, danzando, protagonisti di un film teatrale proiettato live su un grande schermo (dai 4 anni).

Sarà invece Cuore di Claudio Milani il quarto spettacolo della rassegna in programma il 14 e il 15 gennaio, domenica alle 17 e lunedì alle 10, che racconterà la storia di Nina che vive insieme ai suoi genitori vicino a un bosco abitato da una fata e da un orco. Domenica 4 febbraio alle 15.30 e alle 17.30 e lunedì 5 febbraio alle 9 e alle 10.30 andrà invece in scena, in prima regionale, Le Nid, uno spettacolo di Progetto G.G adatto a partire da 0 anni. Un lavoro intimo e tenerissimo che racconta l’incontro tra due mondi e modi diversi e che diventa occasione di scoperta e di scambio. Il 18 e 19 febbraio (domenica ore 17, lunedì per le scuole ore 10) Principio Attivo Teatro debutterà al Teatro degli Impavidi con Sapiens (dai 6 anni) di Valentina Diana, uno spettacolo vorticoso ed elettrizzante che racconta l’incontro-scontro tra due specie di ominidi che hanno condiviso l’esistenza in Europa per migliaia di anni: Sapiens e Neanderthal. Ho un punto fra le mani – spettacolo pensato a partire dai 2 anni - andrà in scena il 24 e il 25 marzo (domenica ore 15.30 e 17.30, lunedì alle 9 e ore 10.30) mentre, a chiudere la rassegna pensata per i più piccoli, il 14 e il 15 aprile – domenica alle 17 e replica lunedì alle 10 – sarà la prima assoluta del Coro Fabrizio De Andrè Bambini furiosi, cavalieri inesistenti, liberamente ispirato a Il Cavaliere Inesistente di Italo Calvino e L’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto. Biglietti disponibili a partire da un minimo di 5 a un massimo di 8 euro. Per qualsiasi informazione contattare la biglietteria del teatro Impavidi al 3464026006.

Elena Sacchelli