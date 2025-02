Gli ex studenti del ’Nazario Sauro’ si ritrovano a 33 anni dal diploma

"Una scuola che ci ha aiutato a girare il mondo e a crescere". Con questo pensiero di fondo, diversi studenti diplomati nel lontano 1992 si sono ritrovati 33 anni dopo. Pochi giorni fa, al ristorante il Viandante di Sarzana, i ragazzi dell’allora 5a A Capitani dell’istituto Nazario Sauro, hanno organizzato un incontro all’insegna della nostalgia. Questi i partecipanti: Euro Carpi, Chiara Pieri, Alberto Zanello, Alessandro Zanello, Alessandro Storo, Lorenzo Mussi, Pierpaolo Ricci, Simone Campani, Paolo De Filippi, Fabrizio Bernardini e Raffaele Luciani. Era da tre decenni che qualcuno di loro non si era più visto, d’altra parte due sono diventati comandanti, uno vive a Lisbona e fa il maestro d’ascia, poi c’è chi lavora in un’agenzia nautica. Tuti d’accordo nel ricordare con gioia gli anni passati e le famose interrogazioni di geografia del professor Cerone, della professoressa di italiano Bertolini e di una delle materie cardine, la navigazione, col professor Ragusa. "È stata ricordata la gita fatta in crociera con accompagnatore il mitico preside Abramo Spinella che faceva pitturare i muri...se li sporcavamo". L’obiettivo del simpatico equipaggio? Non aspettare altri 33 anni per rivedersi.

