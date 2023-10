Gli ’Evasi’ alzano il sipario. Pronto il nuovo lavoro. Intanto... ’Limone e caffè’

Il nuovo lavoro della Compagnia degli Evasi è pronto al debutto. Il gruppo teatrale castelnovese, pluripremiato nei concorsi nazionali riservati alle compagnie non professioniste, presenterà la nuova "fatica" dal titolo "Chi ha paura di Virginia Woolf" il testo più famoso di Edward Albee venerdì 17 novembre al teatro degli Impavidi di Sarzana ormai diventato il punto di partenza, e di buon auspicio, delle nuove avventure degli Evasi. Nell’attesa dell’ennesimo debutto è stato intanto fissato a grande richiesta un nuovo appuntamento con "Limone e caffè" lo spettacolo più romantico mai realizzato dalla Compagnia degli Evasi in programma sabato prossimo, 28 ottobre, al teatro Dialma Ruggiero di Spezia. Per prenotazioni è possibile contattare il numero di telefono 335-8254436.

Il nuovo lavoro dunque è ormai pronto all’esordio al teatro Impavidi e la prevendita dello spettacolo "Chi ha paura di Virginia Woolf" è aperta sulla piattaforma on line Vivaticket. La regia è di Bruno Liborio, in scena Tina Iovine, Bruno Liborio, Davide Grossi, Lisa Baggio, produzione della Compagnia degli Evasi Aps e organizzazione degli Gli Scarti Ets.

Si tratta della rivisitazione del testo più conosciuto del famoso drammaturgo statunitense Edward Albee reso popolarissimo nella versione cinematografica del 1966, diretta da Mike Nichols, con Elizabeth Taylor e Richard Burton. Una storia ambientata in America, un intreccio di borghesia e cultura, arrampicatori e vittime, alcool e feste.

Sul palco gli attori storici della Compagnia degli Evasi. Il biglietto intero ha il costo di 13 euro, ridotto 10 euro. Per la prenotazioni dei biglietti contattare il numero 346-4026006 tutte le mattine dalle 9.30 alle 13 eccetto la domenica, anche il giovedì dalle 16 alle 19, oppure direttamente al botteghino del teatro degli Impavidi di Sarzana.