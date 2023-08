Gli “Erpici” dei Mitilanti

‘Preferisco il rumore del mare’, è uno spettacolo di poesie con accompagnamento musicale, nell’ambito della rassegna ‘Erpici’ a cura dei Mitilanti per il Consorzio Il Cigno, che andrà in scena stasera, alle 19, in piazza 20 Gennaio a Serò di Zignago. Con le loro voci, i Mitilanti portano sul palco una rappresentazione sul lavoro reso talvolta ironico, talaltra greve, talaltra ancora ineluttabile, dall’incontro tra la poesia, la musica e le immagini. "Lo spettro dell’automazione e della sostituzione del lavoro umano con l’intelligenza artificiale, le ansie quotidiane della vita impiegatizia, il suo gergo tecnico vuoto e sterile, le morti bianche" . Possibilità di cenare al Circolo Arci di Serò, telefonando, per info e prenotazioni, al 370 3734084.