Gli dei che sono ai margini A teatro si parla di sociale

Nel raggio di un chilometro per vivere un sogno poetico metropolitano. Tre spettacoli in tre diversi luoghi molto vicini tra loro, da illuminare attraverso il cono di luce del Mito. La Trilogia ‘La città dei Miti’, progetto di Teatro dei Borgia, porterà ‘Eracle, l’invisibile’ da Euripide al Santuario Sant’Antonio dei frati di Gaggiola (piazzale Sant’Antonio) alle 18, per continuare con ‘Filottete dimenticato’ alla Rsa Felicia (alle 20, in via Peppino Impastato) e concludere con ‘Medea per strada’ al Centro Antiviolenza Irene (alle 21.30, via Migliari). Tre spettacoli che possono essere visti in successione e i primi due singolarmente (Medea è prenotabile solo in abbinamento agli altri). L’appuntamento per chi assisterà all’intera trilogia (inserita nella rassegna di Fuori Luogo) sarà Il Dialma (via Monteverdi 113) sabato e domenica, dalle 17.30, con partenza alle 17.45, dove il pubblico sarà accompagnato ad incontrare, nei diversi luoghi, Eracle, Filottete e Medea, eroi della contemporaneità, non più figli di dei ma al contrario eroi dei margini che ci parlano delle loro tragedie reali: la caduta in povertà, l’abbandono e la prostituzione. I biglietti vanno ritirati al botteghino del Dialma, non ci sarà vendita sul posto (prenotazione obbligatoria al 346 4026006). Elena Cotugno e Gianpiero Borgia hanno lavorato a questa trilogia per molto tempo con medici, assistenti sociali, operatori sanitari e psicologi. "Il teatro esce dal suo luogo fisico – spiega Andrea Cerri degli Scarti – e va ad abitare luoghi che, la comunità più fortunata, non frequenta abitualmente. Vogliamo dare luce a queste aree con un linguaggio teatrale artistico, per parlare di tematiche sociali". Alessandra De Simone di Isforcoop che gestisce il Dialma: "Felici di portare il teatro dentro al sociale e il sociale nel teatro". L’iniziativa ha il patrocinio del Comune. "L’avvicinamento ai luoghi dove delle persone lavorano con grande passione e in cui è difficile dare risposte, ci sta molto a cuore" afferma l’assessore Giulio Guerri. Il primo spettacolo, dai frati di Gaggiola. "Il teatro è apertura di strade nuove, dunque ci piace" dice Gianluigi Amelio. Non pensa soltanto agli spettatori il direttore della Rsa, Riccardo Rampado. "Sarà utile anche a ospiti e operatori". Infine Valeria Fanfani del Centro antiviolenza Irene. "Sarà l’occasione per una sensibilizzazione sul tema della violenza".

Marco Magi