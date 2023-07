Gli Archi del Conservatorio a Lerici in concerto nella ’Conversazione sul violino di Leonhard’

Stessa ambientazione di ieri (piazza Santa Croce alla Serra di Lerici) per la seconda data in programma, con protagonista il Conservatorio Puccini al Lerici Music Festival, stasera alle 21.15. Il titolo dell’evento è ‘Conversazione sul violino come icona Florian Leonhard, liutaio’ e ad esibirsi saranno gli Archi del Conservatorio, Eleonora Podestà al violino, Camilla Vaccarini al violoncello e Carlo Solinas al pianoforte. Florian Leonhard ha dedicato la sua intera vita allo studio e alla fabbricazione del violino. Dopo gli studi alla Mittenwald Violin Making School ha lavorato per W. E. Hill and Sons diventando restauratore capo. Oggi Florian Leonhard Fine Violins ha atelier in Europa, America e Asia.