Gli appuntamenti di ’Libriamoci’

Al via la prima giornata della 14a edizione di ‘Libriamoci. Leggere ovunque, leggere comunque – Primavera’, inaugurata oggi alle 17.30, nel salone del palazzo della Provincia – dopo i saluti del sindaco Pierluigi Peracchini e del coordinatore artistico Alessandro Maggi – da Giovanni Solimine con la lectio magistralis ‘Esercizio di lettura futura’. A seguire, alle 19, nella stessa location, l’evento promosso da Aboca in due parti. La prima parte prevede un dialogo fra il direttore Antonio Riccardi e Alessandro Maggi per presentare il progetto Aboca e la relativa collana; poi la scrittrice Raffaella Romagnolo con l’attrice Veronica Rocca si esibirà in un ‘intrattenimento fitoterapico a due voci’ prendendo le mosse dal suo libro ‘Il cedro del Libano’. Al termine un aperitivo letterario. Infine, alle 21 al Teatro Civico, lo spettacolo ‘Al clima non ci credo’ di Mario Tozzi e Lorenzo Baglioni. Tutti gli incontri sono gratuiti. È possibile prenotare il posto attraverso il sito internet www.libriamocisp.it.