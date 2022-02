Ancora appuntamenti culturali all’Unitre, l’Università delle tre età di Lerici, oggi alle 16.10, nel municipio lericino, dove la professoressa Cinzia Forma, nell’ambito del percorso sui ‘Miti al femminile’, affronterà l’incontro ‘Cassandra amata e maledetta da Apollo’. Intanto nella sede di Aidea di via Persio 27 alla Spezia, oggi dalle 15 alle 16.30, per il mindful walking ‘In passeggiata con la consapevolezza’, nuova tappa del breve corso di 5 incontri per avvicinarsi ai benefici della mindfulness, per una camminata e fare meditazione in movimento, a cura della psicologa Valentina Costa. Si va invece al Camec per una doppia lezione: nel museo alle 15.30, per il corso di Arte, la professoressa Rosella Mezzani approfondirà dal Neoclassicismo al Romanticismo con ‘L’età napoleonica: Jacques-Louis David (1748-1825)’, mentre alle 16.50 Giorgio Di Sacco sviluppa ‘La Questione Giuliana: la fatica della memoria tra rimozioni e ideologie’. Info al 329 7462081 o all’email info@aidealaspezia.org.

