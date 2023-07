Gli aculei non spianano il futuro

Luciano

Capellini*

Territorio, quello dell’odierno Parco nazionale, colpito anzitempo dal calo demografico con una popolazione residua propensa a spostarsi verso Spezia anche in ragione dei maggiori servizi offerti e il conseguente liberarsi di un discreto patrimonio immobiliare pronto per essere occupato dai turisti.

Con tutto questo, nella reclamizzata Via dell’Amore si introduce un biglietto d’ingresso che avrebbe dovuto finanziare le attività del Parco. Poi la frana e tutto il resto. Oggi la parziale riapertura del sentiero sembra aver portato indietro le lancette del tempo. Abbiamo così Comuni virtuosi, Comuni con maggiori difficoltà economiche, enti non sempre efficienti e così via, in comune tutti hanno la richiesta di servizi da parte di cittadini e turisti, il bisogno di intervenire su un territorio fragile sotto il profilo del rischio idrogeologico, della depurazione acque, del paesaggio agrario. E dunque nasce il bisogno di risorse.

Il problema dunque non credo sia far pagare o meno la Via dell’Amore. Questo sentiero, come gli altri avrà bisogno di costanti e temo costose manutenzioni e qualcuno dovrà farsene carico. Inoltre, non conosco i progetti di valorizzazione di questo o altri siti, ma non mi stupisce se per percorsi o attività di rilevata valenza culturale e ambientale si possa richiedere un pagamento. Ma la scommessa vera sta nella capacità di valorizzare il tutto al fine di un consolidamento del sistema che deve ulteriormente maturare, diventare flessibile e sempre più professionalizzato. Capisco che appena si parla di soldi tutti si chiudano a riccio e puntino gli aculei pronti a combattere, ma non è questo che aiuterà la nostra e le prossime generazioni.

* Imprenditore agricolo