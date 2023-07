Gli aculei non spianano il futuro

Luciano Capellini

La nostra società, un tempo agricola, ha vissuto in un recente passato un breve periodo industriale rappresentato in prevalenza da imprese pubbliche spesso poco propense al risultato e che con questo atteggiamento hanno di conseguenza generato un tessuto sociale e produttivo fortemente assistito. La crisi risalente agli anni Settanta dello scorso secolo ha definitivamente compromesso, poi, questo sistema economico. In sostituzione si è affacciata, tra le altre, la possibilità di uno sviluppo turistico che ha visto come principale mèta le 5 Terre.