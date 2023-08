"Gli accordi hanno fatto effetto"

Fra i partecipanti al tavolo dell’Organo di parternariato davanti al quale ieri Luca Perfetti ha presentato il Piano dell’organico c’era Marco Furletti, segretario della Uil Trasporti.

Questa la sua analisi: "Nonostante ci sia stato una forte flessione dei traffici nei primi sei mesi del 2023 rispetto al solito periodo del 2022 siamo riusciti a mantenere l’identico trend occupazionale grazie soprattutto alle misure previste dagli accordi sindacali sottoscritti da Cisl e Uil.

Questi hanno anche comportato i sacrifici fatti dai lavoratori nel corso del corrente anno. E’ quindi auspicabile sia una forte campagna commerciale da parte del terminalista che consenta di riacquisire i traffici persi sia l’avvio delle gare per l’affidamento dei lavori di banchinamento del terzo bacino". Lo sviluppo di Lsct sulle ceneri della marina del Canaletto, sul piano dei tempi, è condizionato dalla conclusione dei lavori (in ritardo sulla tabella di marcia) di smantellamento delle infrastrutture cornice delle storiche palafitte. Ma, secondo il sindacato, già Lsct potrebbe dare un segnale importante, a conferma delle volontà ad attuare il piano di sviluppo, con l’avvio delle gare per l’infrastrutturazione del nuovo molo Ravano.